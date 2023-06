Onderwijsminister Wiersma in het nauw na nieuwe klacht over wangedrag

Het gaat om een gesprek dat vorige week maandag plaatsvond tijdens een werkbezoek, zegt de woordvoerder van Wiersma tegen De Telegraaf. De minister was bij de Dag van het Prakijkonderwijs in congrescentrum Spant in Bussum. Hij ging in discussie met medewerkers van de organisatie - de Sectorraad Praktijkonderwijs - over een aanpassing van het congresprogramma. Op de vraag of de discussie ging over het feit dat Wiersma eerder aan de beurt wilde zijn als spreker op het congres, geeft zijn woordvoerder aan dat het onderwerp inderdaad ’iets van die aard’ had.

De Sectorraad heeft het incident op twee dagen na het congres, op woensdag, gemeld aan het ministerie. Daarbij werd volgens het ministerie aangegeven dat medewerkers zich ’mondeling en fysiek geïntimideerd’ hebben gevoeld. „Maar de minister geeft aan dat dit niet gebeurd is.”

Wiersma heeft de organisatie die woensdag dag teruggebeld, en aangeboden in gesprek te gaan met de betrokkenen. „Zolang dit gesprek loopt, gaan we verder niet in op de toedracht van het incident”, schrijft de Sectorraad op haar website.

Sinds vrijdag zit Wiersma ziek thuis. Hij zou zich zonder opgaaf van reden hebben afgemeld voor de vrijdagse ministerraad, melden bronnen aan De Telegraaf. Deze week zou Wiersma op werkbezoek gaan naar het buitenland: ook dat is afgeblazen.

Het voorval in Bussum is een nieuw hoofdstuk in een langlopend epos over wangedrag door minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs). In april onthulde De Telegraaf dat Wiersma meermaals woede-uitbarstingen had richting zijn ambtenaren. Hij zette hen onder druk, schreeuwde en sloeg met deuren.

Schietlontje

Wiersma stelde aanvankelijk dat hij zijn horkerige gedrag alleen als onderwijsminister had vertoond. Maar na nieuw onderzoek van De Telegraaf bleek dat hij ook in zijn tijd als staatssecretaris van Sociale Zaken en als Kamerlid van de VVD een schietlontje aan de dag legde.

Meerdere medewerkers zegden vanwege Wiersma’s gedrag hun baan op. De minister ging de afgelopen weken meermaals door het stof. Hij erkende ’te fel’ te zijn geweest, noemde zichzelf ’een hork’ en meldde dat hij daarom met zichzelf aan de slag is gegaan om zijn gedrag te veranderen. Ook bood hij meermaals excuses aan.

Minister Dijkgraaf (Onderwijs) laat aan De Telegraaf weten dat hij dinsdagochtend is geïnformeerd over het voorval in Bussum, en zegt ‘dat er een incident was’. „Iemand heeft zich niet goed behandeld gevoeld, heb ik gelezen. Diegene heeft daar daarna ook nog met minister Wiersma over gesproken”, vertelt de bewindsman. Dijkgraaf heeft Wiersma woensdag zelf ook nog even ‘heel kort’ gesproken.

De D66-bewindsman wil zich niet uitlaten over de vraag of Wiersma kan aanblijven. „Het is aan de bewindspersoon zelf en zijn politieke fractie. Het is niet aan mij om daar een mening over te hebben.” Het is aan Wiersma zelf ‘om er duiding aan te geven’, zegt Dijkgraaf. Wiersma zit momenteel dus ziek thuis. Daarover zegt Dijkgraaf: „Ik weet dat hij soms ernstige migraine aanvallen heeft.”

De vraag is inderdaad wat de VVD-fractie in de Tweede Kamer gaat doen. Vorige maand gaf de VVD-fractie Wiersma nog ’een laatste kans’. Wiersma bood excuses aan en behield daarmee voorlopig de steun van de VVD-fractie. Maar volgens bronnen was die steun ’niet unaniem’. Gevraagd om een reactie, laat fractieleider Sophie Hermans alleen het volgende weten: „Het is goed dat Dennis Wiersma een gesprek aangeboden heeft. Dat gesprek moet nu eerst plaatsvinden.”

VIDEO: Begin deze maand ging Wiersma door het stof op het VVD-congres