Roofbende trekt door New York

Binnenland

Meerdere aanhoudingen bij actie Extinction Rebellion in Eindhoven

De politie heeft zaterdagmiddag meerdere mensen aangehouden die meededen aan een actie van Extinction Rebellion in Eindhoven. Dat gebeurde op de Beukenlaan in de Brabantse gemeente, waar fietsende actievoerders een rotonde blokkeerden, en anderen zich vastgeketend hadden of in een boom klommen.