LIVE | WHO ziet recordaantal coronagevallen in week tijd

De coronaviruspandemie lijkt wereldwijd te versnellen met een recordaantal nieuwe gevallen in een week tijd. Vorige week is het aantal besmettingen gestegen tot bijna twee miljoen. Het aantal nieuwe sterfgevallen nam af, laten WHO-statistieken zien.

In een nieuwe wereldwijde update zei de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat tijdens de week die eindigde op 20 september 1.998.897 nieuwe gevallen van het nieuwe coronavirus over de hele wereld werden geregistreerd.

Dat is een stijging van 6 procent ten opzichte van een week eerder en "het hoogste aantal gemelde gevallen in één week sinds het begin van de epidemie", aldus de VN-gezondheidsorganisatie.

Bijna alle regio's van de wereld zagen vorige week nieuwe gevallen toenemen, zei de WHO, waarbij Europa en Amerika de boventoon voerden met stijgingen van respectievelijk 11 en 10 procent. Alleen Afrika, dat relatief ongedeerd is gebleven door de pandemie, ontweek de opwaartse trend en meldde een daling van 12 procent nieuwe gevallen vergeleken met een week eerder.

Hoewel het aantal besmettingen in een groot deel van de wereld is toegenomen, daalt het aantal nieuwe sterfgevallen, zegt de WHO. Vorige week werden wereldwijd ongeveer 37.700 nieuwe sterfgevallen geregistreerd als gevolg van het virus, een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor.

De daling werd veroorzaakt door het Amerikaanse continent, lang de zwaarst getroffen regio, waar het aantal nieuwe sterfgevallen 22 procent lager was dan een week eerder, en door Afrika, waar het aantal met 16 procent afnam.

Het Amerikaanse continent is ondertussen nog steeds verantwoordelijk voor de helft van alle gemelde infecties en 55 procent van de sterfgevallen in de wereld. De duidelijke daling van het aantal nieuwe sterfgevallen in de regio werd voornamelijk veroorzaakt door Colombia, Mexico, Ecuador en Bolivia.

De Verenigde Staten, het zwaarst getroffen land ter wereld, en Brazilië, het op één na zwaarst getroffen land, bleven het hoogste aantal doden melden, elk met meer dan 5000 nieuwe sterfgevallen in de afgelopen week.

Europa, waar sommige landen een tweede golf van infecties doormaken, zag het aantal nieuwe doden stijgen tot meer dan 4000 gedurende de periode van zeven dagen, een stijging van 27 procent vergeleken met een week eerder.

In Europa meldden Frankrijk, Rusland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk de afgelopen week het hoogste aantal nieuwe infecties, terwijl Hongarije en Denemarken de hoogste relatieve toename van sterfgevallen rapporteerden.

