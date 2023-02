Premium Het beste van De Telegraaf

Golda Meir terug in de schijnwerpers met film over haar leven

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Hellen Mirren speelt in ’Golda’ de hoofdrol. De film gaat volgende week in première. Ⓒ Foto HBO / Jasper Wolf

TEL AVIV - Ze was de ijzeren dame van het Midden-Oosten. Totdat ze werd verrast door de Jom Kipoer-oorlog. Nu is er sprake van een revival en herwaardering rond Golda Meir, wier leven is verfilmd met Helen Mirren in de hoofdrol.