Manifest voor vrije woord bijna 7.000 keer ondertekend

Dat heeft mede-initiatiefnemer Raisa Blommestijn (26), onderzoekster en docent aan de Universiteit Leiden, bekendgemaakt op Twitter. Het manifest roept op om een eind te maken aan de ’cancel culture’, waarin onwelgevallige stemmen worden aangevallen.

Onder meer oud-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali, hoogleraar rechtsfilosofie Andreas Kinneging en entertainer Marga Bult hebben digitaal hun handtekening gezet, net als andere Vlaamse en Nederlandse wetenschappers, politici en opiniemakers.

Blommestijn twijfelde vooraf. „Ik zie wat voor reacties er komen uit radicale kringen als mensen zich uitspreken over bepaalde zaken. Voor het minste of geringste word je voor ’racist’ of ’extreemrechts’ uitgemaakt. Het afbreukrisico is zo groot”, zei ze tegen De Telegraaf. Toch besloot ze ervoor te gaan. Op Twitter illustreert ze dat de ’nare reacties die een aantal prominenten en ik hebben ontvangen’ haar vrees bevestigt, maar dat het ook aantoont ’hoe noodzakelijk dit is’.