’Zoontje geboren uren nadat zijn vader (22) wordt doodgereden in Amsterdam’

Dat meldt AT5. Het slachtoffer zou om 7.10 uur door een vrachtwagen zijn overreden die plotseling achteruit reed. De Turkse Atalay, die stond te wachten met een scooter en op weg was naar zijn werk, was kansloos. Diezelfde avond beviel zijn vrouw Rojda van zoontje Halil.

„Iedereen in Turkije zat te wachten wanneer ze een telefoontje zouden krijgen dat het kindje was geboren. Nu moesten we bellen en vertellen dat Atalay dood was”, vertelt Murat, de broer van de eveneens 22-jarige Rojda.

’Iedereen huilde in ziekenhuis’

Het stel woonde sinds kort samen in Geuzenveld. Moeder Rojda is een echte Amsterdamse, Atalay kwam in 2018 naar Nederland.

Rojda is vrijdagavond in het OLVG West bevallen, maar wat een gelukkige dag moest worden, mondde uit in een complete shock. „Werkelijk iedereen was aan het huilen in het ziekenhuis”, vertelt Murat. „We staan nog te shaken, we zijn zo verdrietig.”

’Vrouw vrachtwagenchauffeur ook zwanger’

De vrachtwagenchauffeur heeft inmiddels contact gezocht met de nabestaanden van Atalay. „Hij is er natuurlijk ook kapot van, hij gaat ’s ochtends ook niet het huis uit met het idee om iemand dood te rijden. En ik heb begrepen dat de vrouw van de vrachtwagenchauffeur ook zwanger is.”

Atalay is maandag begraven in Kayseri. De vrachtwagenchauffeur is verhoord door de politie. Of hij zich bij een rechter moet verantwoorden, is nog niet duidelijk.