Deuren metro klappen te snel dicht: oma kijkt machteloos toe hoe kleinkind (3) wordt weggevoerd

De oma en een van de kinderen bleven achter op de halte Oosterflank, schrijft de verkeerspolitie in Rotterdam op Facebook over het incident dat vorige week plaatsvond.

De meldkamer van de politie stuurde na het horen van het nieuws direct agenten naar metrostations die op de route van de desbetreffende lijn liggen. Een reizigster, volgens de politie een ’heldin’, bleek zich in de metro over het kindje te hebben ontfermd. Ze meldde zich al snel bij de politie. „De meldkamer heeft vervolgens afgesproken dat ze moeten uitstappen bij de eerstvolgende halte.”

Een agent reisde met de oma mee in de metro. „Enkele minuten later komen we aan op de halte en ziet oma haar kleinzoon staan.” Ze werd ’zichtbaar emotioneel’ en was enorm opgelucht. De jongen snelde bij het zien van zijn oma naar haar toe. „Hij houdt haar vast en laat haar niet meer los. Ik ben dat mooie tafereel aan het aanschouwen, maar merk plots op dat de reizigster alweer weg is. Hierdoor hebben we haar helaas niet kunnen bedanken voor haar hulp en perfecte handelen. Via deze weg willen we zeggen: ’Bedankt voor uw hulp!’”