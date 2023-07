KNMI: heel het land kleurt groen, nergens meer waarschuwingen

Volg alle ontwikkelingen over het verwachte hevige weer in het liveblog onderaan dit artikel

Het KNMI waarschuwde dat er schade en gevaar konden ontstaan door hagel, blikseminslag, omvallende bomen en rondvliegende voorwerpen. Bovendien kon er in korte tijd veel neerslag vallen, waardoor plaatselijk wateroverlast kon ontstaan. Tijdens de buien was er lokaal kans op hagelstenen ter grootte van golfballen. Bij de buien waren ook zware windstoten mogelijk van 75 tot 100 kilometer per uur. Code oranje gold zondag aan het begin van de avond nog in de provincies Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland. Later op de avond meldde het KNMI dat in het hele land code groen geldt. Dat betekent dat er nergens meer waarschuwingen gelden.

Rijkswaterstaat waarschuwde vandaag voor gevaarlijke rijomstandigheden voor automobilisten, zij dienden tijdens het noodweer hun rijgedrag aan te passen aan de weersomstandigheden. Waterrecreanten moesten een haven opzoeken bij naderend onweer. De buien konden eveneens invloed hebben op het treinverkeer. De NS raadde reizigers aan goed de weersverwachting in de gaten te houden en de reisplanner te raadplegen.

In Midden-Nederland is de vakantie inmiddels begonnen, wat zorgt voor vollere campings. Ook zijn er festivals, waar de onweersbuien grote impact kunnen hebben. In de loop van de avond trekken de buien steeds meer richting Duitsland, waarna het volgens Weeronline overal droog wordt.

Het voelde zondagochtend al erg benauwd aan. Op veel plaatsen liep het kwik snel op richting 30 graden. Zaterdag was het met 31,9 graden in De Bilt de warmste dag van het jaar tot nu toe en officieel ook de warmste 8 juli sinds het begin van de metingen in 1901. Het oude record stond op 31,6 graden, gemeten in 1959 in Gilze-Rijen. Lokaal liep de temperatuur zaterdag nog verder op. Zo werd zaterdagmiddag bij het meetstation in Eindhoven een temperatuur van 34,3 graden geregistreerd.

Afgelopen woensdag trok de zomerstorm Poly over Nederland, met windstoten tussen de 100 en 120 kilometer per uur. Uitschieters waren er aan de kust: op het weerstation bij IJmuiden werd woensdag een windstoot van 146 kilometer per uur gemeten.