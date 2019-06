Ouder van een pestkop? Honderden dollars boete of celstraf

De stad is geïnspireerd door een andere plaats in dezelfde staat, dat in 2015 als een boetesysteem bij pestgedrag wettelijk vastlegde. Zo meldt het AD.

In North Tonawanda riskeren ouders zelfs een gevangenisstraf tot 15 dagen. Tot nu toe is er nog niemand beboet of vastgezet, maar zijn er wel waarschuwingen verstuurd naar ouders van hardleerse pestkoppen.

Pestproblemen

De wet dient vooral als afschrikmiddel. Het Amerikaanse ministerie van Onderwijs stelt dat zo’n 20 proces van de naar school gaande kinderen tussen de 12 en 18 jaar oud te maken krijgt met pestproblematiek.