WHO: uitbraak apenpokken niet langer internationale noodsituatie

De wijziging is donderdag bekendgemaakt door WHO-topman Tedros Adhanom Ghebreyesus. Er wordt volgens hem „gestage vooruitgang geboekt bij het beheersen van de uitbraak.” Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeenschappen die het zwaarst zijn getroffen door apenpokken, aldus de directeur-generaal.

Het apenpokkenvirus dook in mei vorig jaar op buiten de streken waar het normaal in Afrika voorkomt, ook in Nederland. Het aantal infecties is inmiddels afgenomen. Besmette mensen kunnen last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Hoewel een infectie fataal kan zijn, worden de meeste mensen er niet heel erg ziek van.

De coronapandemie was eerder aangemerkt als een internationale noodsituatie, maar die status werd vorige week na ruim drie jaar ingetrokken. Het hoogste waarschuwingsniveau geldt nog wel voor polio.