Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt licht

ZEIST - Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is zondag licht gestegen vergeleken met een dag eerder. In de ziekenhuizen liggen nu 676 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 4 meer dan op zaterdag (672) en de eerste stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen na twaalf achtereenvolgende dagen.