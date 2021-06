Besmettingen voor het eerst in 273 dagen onder signaalwaarde

De signaalwaarde werd een jaar geleden ingesteld zodat de alarmbellen bij de overheid zouden afgaan omdat het aantal coronagevallen te hard oploopt. Als er veel besmettingen zijn, kan dat leiden tot veel ziekenhuisopnames. De zorg raakt dan overbelast. Om dat te voorkomen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zou de overheid misschien strengere maatregelen moeten nemen. Dat gebeurde ook: in oktober besloot het kabinet tot een gedeeltelijke lockdown en half december volgde een harde lockdown.

Ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is licht gestegen vergeleken met een dag eerder, hoewel de grotere ontwikkeling is dat de ziekenhuizen leeglopen. In de ziekenhuizen liggen nu 676 coronapatiënten, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Dat zijn er 4 meer dan op zaterdag (672) en de eerste stijging van het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen na twaalf achtereenvolgende dagen.

De verpleegafdelingen tellen nu 411 mensen met Covid-19. Dit zijn er 8 meer dan op zaterdag (403). Het aantal coronapatiënten op de intensive cares daalde wel. Intensivisten en verpleegkundigen behandelen daar nog 265 mensen, 4 minder dan op zaterdag (269). Het is de 21e achtereenvolgende dag dat het aantal coronapatiënten op de ic daalt.

Het gemiddelde aantal opnames blijft dalen. In de afgelopen 24 uur zijn 34 nieuwe coronapatiënten opgenomen op een intensivecare- of verpleegafdeling. De leegloop van de ziekenhuizen is al enkele weken aan de gang. Eind april behandelden de ziekenhuizen nog meer dan 2700 coronapatiënten.