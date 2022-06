Bijzonder natuurverschijnsel op Texel: water natuurgebied Wagejot kleurt roze

Vijf jaar geleden vond dit bijzondere natuurverschijnsel ook al plaats. Toen dacht beheerder Natuurmonumenten dat de verkleuring waarschijnlijk werd veroorzaakt door aanhoudende droogte op het eiland in combinatie met micro-algen. Destijds stelden Natuurmonumenten en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) een onderzoek in naar het verschijnsel.

Of het water nog veilig is voor mens en dier is onbekend. Momenteel heerst er op Texel vogelgriep, onder andere in Wagejot waar inmiddels tientallen sterns zijn overleden.