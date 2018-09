Ontploffing Delft mogelijk misdrijf

De man was een medewerker van woningcorporatie Vidomes en was in de leegstaande woning voor werkzaamheden. Hij is mogelijk het slachtoffer geworden van een explosief dat is afgegaan in de Delftse flat.

Aanvankelijk werd aangenomen dat de monteur aan het werk is geweest in een woning met verouderde gasleidingen. „Uit onderzoek is komen vast te staan dat het geen gaslek is”, aldus een politiewoordvoerder. „Wat het wel is geweest wordt nog onderzocht. Alle opties staan nog open.”

Het dodelijke incident vond plaats in de flatwoning, waarvan de 28-jarige bewoner in december 2015 ernstig gewond raakte bij een bomaanslag. Omwonenden spraken na het incident al over een mogelijke bom die in de inmiddels leegstaande woning zou liggen. Met dit scenario hield ook de politie rekening.

Voor de bomaanslag in 2015 werd destijds de broer van het slachtoffer opgepakt. De toen 30-jarige man zat enige tijd vast, maar de zaak werd vorig jaar geseponeerd.

Daags na het drama kamden forensisch experts de nabije omgeving van de flatwoning uit, waarbij in struiken en bomen naar sporen werd gezocht.

Woningbouwvereniging Vidomes laat vrijdag weten dat het drama aan de Van Schuijlenburgstraat ’een enorme impact heeft op de organisatie’. „Dit wordt door onze medewerkers, maar ook door de bewoners, als zeer heftig ervaren”, aldus een woordvoerster.

De monteur van Vidomes raakte bij de ontploffing een groot deel van zijn arm en been kwijt. Hij overleed diezelfde dag nog in het ziekenhuis.