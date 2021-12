Viroloog Koopmans deelt dreigmail op Twitter, Erasmus MC gaat aangifte doen

Het OM liet in een schriftelijke reactie dinsdag weten de kwestie „zeer serieus” te nemen en heeft Koopmans gevraagd aangifte te doen. De bekende viroloog staat daar welwillend tegenover, maar noemde het dinsdag vooral belangrijk dat er „echte oplossingen” komen. „Dit soort dreigementen is systemisch, het gebeurt heel veel mensen voortdurend.”

Het Erasmus Medisch Centrum, de werkgever van Koopmans, heeft dinsdag laten weten dat het aangifte gaat doen.

Peter R. de Vries

Koopmans deelde de haatmail maandag op Twitter. De tekst bevat schokkende woorden. „Dat jij jouw gore corona rotkop nog op de tv durft te tonen”, zo begint het. Vervolgens komen er een scala aan scheldwoorden voorbij. „Jij vuil goor monster van Dachau, jij corrupte zakkenvullende volksverlakker die honderdduizenden zwart betaald krijgt.” En alsof dat nog niet genoeg is, verwijst de schrijver ook nog naar de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries: „Ze hebben de verkeerde voor de ingang van de parkeergarage door de kop geschoten, goor stuk onafgemaakt softenon Nazi Schwab hoerenjong.”

Koopmans is niet de enige die te maken krijgt met online bedreigingen. De coronajaren zorgen ervoor dat de gemoederen op internet verder verhit raken. De topviroloog wil dat het OM strenger gaat optreden tegen online haat waar personen die een zichtbare rol in het coronabeleid spelen mee te maken krijgen. „Zullen we van dit soort zaken komend jaar echt werk gaan maken?”, sluit de viroloog haar bericht af.

Beveiliging

Anthony Fauci, de medische topadviseur van de Amerikaanse regering, vindt dat Koopmans beveiliging zou moeten krijgen. Dat heeft hij gezegd in een interview met Nieuwsuur. „Ze zou beveiliging moeten krijgen omwille van haar eigen gezondheid en veiligheid want ze mag dit werkveld niet verlaten”, stelt Fauci over Koopmans. „Ze moet blijven doen wat ze doet want ze is een zeer gewaardeerd lid van de medische gemeenschap in Nederland en wereldwijd.”