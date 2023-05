Rode kater met bloedende ogen duikt op: blijkt al vier jaar vermist

Ⓒ Dierenambulance Dier in Nood

PEINS - Dierenambulance Dier in Nood, gevestigd in Peins, had afgelopen weekend een goede dag. De ambulance kreeg een melding over een rode kater met bloedende ogen, maar dat liep verrassend af.