Tientallen doden bij treinontsporing in Pakistan

Het ongeluk gebeurde in de provincie Sindh. Tien van de zeventien treinwagons van de Hazara Express zouden zijn ontspoord. In de trein zaten zo'n duizend passagiers.

Op beelden bij lokale media is te zien hoe honderden mensen uit nabijgelegen dorpen toesnelden om passagiers uit de wagons te helpen. Ook het Pakistaanse leger is ingezet om te assisteren in de reddingsoperatie. Hoe de trein kon ontsporen is nog niet bekend.

Treinongelukken zijn niet ongebruikelijk in Pakistan. De infrastructuur is er slecht aan toe, met honderden doden per jaar tot gevolg.