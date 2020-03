Bestuurder Arnhem na blaastest: ik heb enorm veel bonbons op

Agenten zagen een man ’slingerend en langzaam’ rijden. Ze hielden de man staande. Hij blies daarop 275 ugl, terwijl de maximum toegestane hoeveelheid voor een ervaren bestuurder 220 ugl is. Maar hij had niets gedronken, vertelde de man. Het waren bonbons. Die waren in de aanbieding.

De chocola is ’heel erg lekker’, verklaarde de man aan agenten. „Hij gaf aan meer dan één doos kersenbonbons op te hebben”, aldus de politie.

„Aan de chocola op zijn tanden was te zien dat hij zeker genoten had.”