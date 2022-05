Premium Het beste van De Telegraaf

Alec Steur (42) deelde tien jaar lang sterren uit of haalde ze weg De mysterieuze wereld van een Michelin-inspecteur

Door Jasmijn Mulkens

Voormalig Michelininspecteur Alec Steur uit Berg aan de Maas beoordeelde tien jaar lang restaurants op hoog niveau. Ⓒ Peter Schols / De Limburger

BERG AAN DE MAAS - Op 30 mei wordt de nieuwe Michelingids gepresenteerd en weten we welke Limburgse restaurants een ster krijgen of moeten inleveren. Alec Steur (42) uit Berg aan de Maas was tien jaar in dienst van Michelin en beoordeelde restaurants in binnen- en buitenland. Dat betekent elke werkdag lunchen én dineren op hoog niveau. „Op zaterdag kon ik geen eten meer zien.” Een kijkje in de mysterieuze wereld van een Michelin-inspecteur.