Erfgoedvereniging wil omstreden beeld Monsieur Cannibale in Rijksmuseum

De afgelopen jaren was er onder meer op sociale media kritiek geuit op het vermeende racistische karakter van Monsieur Cannibale. Die attractie bestaat uit een groot aantal kookpotten waarin de mensen rondjes draaien om een grote, dikke, bijna naakte, gekleurde man met een pollepel door zijn neus. Afgelopen zondag konden bezoekers voor de laatste keer plaatsnemen in Monsieur Cannibale. In juni dit jaar had de Efteling al aangekondigd dat de attractie zou worden aangepast. De kookpotten van de Monsieur Cannibale worden omgebouwd tot handelsschuitjes.

Directeur Karel Loeff van de Bond Heemschut wijst op de aandacht die het Rijksmuseum geeft aan het slavernijverleden en dat Monsieur Cannibale gezien de discussie over het beeld daarom goed in het museum zou passen. „Het zou raar zijn als dit beeld in het depot van de Efteling zou verdwijnen of vernietigd zou worden”, aldus Loef.

De Bond Heemschut heeft de Efteling schriftelijk gevraagd het beeld beschikbaar te stellen aan het Rijksmuseum. De Efteling kon dinsdagavond nog geen reactie geven op het voorstel.