Denemarken en Zweden gaan meebouwen aan Europese luchtafweer

De luchtverdediging van Europa vormt al jaren een zorgenkindje. Zelfs Duitsland heeft niet genoeg in huis om het gehele land te verdedigen. Het verbond telt nu 17 landen.

Onderhoud

Naast gezamenlijke inkoop van nieuwe wapensystemen gaan de landen samenwerken bij het onderhoud. Het initiatief is een reactie op de Russische inval in Oekraïne. Volgens de NAVO is de veiligheidssituatie in Europa fundamenteel veranderd en zijn extra investeringen voor luchtafweer noodzakelijk om het grondgebied van het bondgenootschap beter te beschermen.

Naast NAVO-landen doen de toekomstige bondgenoten Finland en Zweden mee. Defensieministers uit beide landen zijn woensdag als ’genodigden’ bij een vergadering op het hoofdkwartier in Brussel.