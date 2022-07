Opmerkelijk onderzoek naar kleine armen van dino's: waren handig tijdens seks

Het gevonden fossiel in Zuid-Amerika, van de nieuw ontdekte soort Meraxes gigas, hielp de wetenschappers met het uitvogelen waarom vele dino’s zulke korte armpjes hadden. Meraxes was een enorme carnivoor, die meer dan 4 ton woog. Het dier had een groot hoofd, kleine armpjes en zelfs versieringen op het lichaam. Het fossiel was zeer goed bewaard, met volledige beenderen en schedel. Volgens Canale werden de armpjes niet gebruikt tijdens het jagen, volgens hem werd dat juist met name gedaan met het grote hoofd.

Canale stelt: „Ik ben ervan overtuigd dat die verhoudingsgewijs kleine armen een functie hadden. Het skelet toont grote en ontwikkelde pees- en spierconnecties, wat suggereert dat de arm sterke spieren had. Hoewel ze niet voor de jacht werden gebruikt, denk ik dat hun armen bij andere activiteiten wel werden gebruikt. Ze kunnen de armen gebruikt hebben voor de voortplanting, zoals het vasthouden van het vrouwtje tijdens het paren, of om zichzelf te ondersteunen om op te staan na een breuk of een val.

De korte armpjes die Meraxes gigas heeft komen overeen met die van de Tyrannosaurus rex, terwijl zij evolutionair gezien totaal niet verwant waren. Er zit zelfs 20 miljoen jaar tussen de leefperiode van de twee dino’s. Volgens Canale hadden de korte armpjes dus een voordeel voor meerdere soorten, los van elkaar, waaronder dus voor de voortplanting. Andere wetenschappers zijn vooralsnog kritisch op de theorie van Canale, maar hij hoopt hen met verder onderzoek naar de korte dino-armpjes te kunnen overtuigen.