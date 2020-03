Pintje in Belgische cafés moet wijken voor corona: ’Het zijn bizarre tijden’

Lange rijen voor een Colruyt-supermarkt in de Brusselse deelgemeente Anderlecht. Ⓒ Hollandse Hoogte / BELGA

Brussel - De pint in het café, ’op restaurant gaan’, zijn geliefde frituur en zeer, zeer waarschijnlijk ook de zowat heilige Ronde van Vlaanderen: alles waar de Belg echt van houdt, moet wijken om het coronavirus eronder te krijgen. België maakt zich op voor een ongekende operatie. En in tegenstelling tot in Nederland gaan de scholen hier wél dicht.