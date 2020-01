Parlement Irak stemt over uitzetten VS-troepen

Ⓒ AFP

BAGDAD - Het Iraakse parlement houdt zondag een buitengewone zitting waarin parlementariërs zullen voorstellen om Amerikaanse troepen uit Irak te verwijderen. „Er is niet langer noodzaak voor de aanwezigheid van het Amerikaanse leger in Irak sinds de terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) is verslagen. We hebben onze eigen strijdkrachten die in staat zijn om het land te beschermen”, aldus Ammar al-Shibli, een Sjiitisch lid van de parlementaire commissie voor juridische zaken.