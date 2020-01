Marine evacueert mensen van strand Australië

Op foto’s en video’s was eerder te zien hoe de lucht in Mallacoota rood kleurde terwijl de vlammenzee de plaats naderde. Omdat de wegen zijn geblokkeerd, moeten mensen over het water worden gered. Het is de bedoeling dat vrouwen, kinderen, zieken en ouderen eerst van het strand worden gehaald.

Ook op andere plaatsen vluchten mensen over het water. Omroep ABC bericht dat een 51-jarige man uit Lake Conjola (New South Wales) een groep vakantiegangers wist te redden in zijn kleine boot. Redder Brett Cripps vluchtte zelf voor de naderende vlammenzee toen hij de toeristen zag die bij het meer waren gestrand met hun caravans.

Zeven kinderen, zeven volwassenen en twee honden

„Ik wist dat ik moest helpen. Dus ik schreeuwde: kom op. Je moet maken dat je daar wegkomt”, blikte Cripps terug in een interview. Hij nam vervolgens twee gezinnen aan boord van zijn 5 meter lange boot. Die was eigenlijk bedoeld voor maximaal zes opvarenden.

De zeven kinderen, zeven volwassenen en twee honden brachten bijna 3 uur door op het water, terwijl het vuur rond het meer woedde. Ze gebruikten kledingstukken om hun monden en neuzen te bedekken vanwege de rookontwikkeling. Cripps zag ondertussen hoe zijn huis in vlammen opging.

De geredde toeristen zijn hem dankbaar. „We danken ons leven aan Brett”, zegt Jillie Flaxman, die met haar echtgenoot en kinderen aan boord ging. „Hij had ons makkelijk achter kunnen laten, maar hij zei dat hij ons gegil op de oever hoorde.”