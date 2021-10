Douane neemt illegale ’coronamedicijnen’ in beslag

De onderschepte geneesmiddelen waren voornamelijk afkomstig uit India, Hongkong en Singapore en bestemd voor particulieren. Invoeren van geneesmiddelen is alleen toegestaan met een vergunning.

De in beslag genomen geneesmiddelen werden aangetroffen tijdens de controles van zendingen per post en door koeriersdiensten. In totaal werden in de 665 zendingen 55.000 stuks medicijnen aangetroffen, zoals tabletten, capsules, zalf en flesjes.

Bij de controle op illegale geneesmiddelen werkt de douane nauw samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Hoofdinspecteur van de IGJ, Roderick Runne, wijst op de risico’s van het bestellen van geneesmiddelen bij malafide verkopers. „Deze medicijnen kunnen gevaarlijke verontreinigingen bevatten of de verkeerde dosering van de werkzame stof. Ook heeft een arts dan geen zicht op de risico’s van het gebruik, bijvoorbeeld in combinatie met andere geneesmiddelen of bijwerkingen.”