Haai aangespoeld in geheel door land omgeven staat VS

Nadat de haai werd gevonden, gingen experts op onderzoek uit. Het zou gaan om een zalmhaai. „Deze haaisoort komt alleen voor in zout water”, zegt Joe DuPont van Idaho Fish and Game. „Ze kunnen in Idaho alleen leven in een aquarium.” Een zalmhaai kan drie meter lang worden en tot wel 500 kilo wegen en wordt doorgaans aangetroffen in de Stille Oceaan, voor de kust van Washington en Alaska tot centraal California, Mexico en in de Zee van Japan.

Aangenomen wordt dat iemand als grap het dode dier op de oever bij het plaatsje Riggins heeft gelegd. De autoriteiten doen verder onderzoek naar wie er precies achter zit.