Ouderen zwaar mishandeld: ’Gezicht door sadistische mannen tot moes geslagen’

Ⓒ Opsporing Verzocht

GRAVE - Twee oudere bewoners in het Noord-Brabantse Grave zijn donderdag 11 mei zwaar mishandeld in hun woning achtergelaten na een overval. De ’sadistische’ daders sloegen het gezicht van de man ’tot moes’ en lieten het stel vastgebonden achter, zo werd in het tv-programma Opsporing Verzocht verteld.