Vakantiekermis Tilburg van start, met ’slechts’ 50 attracties

Maar ’beter iets dan niets’ is de opvatting van de aanwezige exploitanten. Die zijn lovend over de gemeente Tilburg die in tegenstelling tot vele andere wél de nek durft uit te steken met een kermis in tijden van corona.

De sfeer op het kermisterrein is niet anders dan voorgaande jaren. De opbouw die woensdagmiddag begon is al vergevorderd. Er wordt de laatste hand gelegd aan duizelingwekkende attracties en kramen van gokpaleizen worden gevuld met als prijs weg te geven knuffelberen.

Kermiswethouder Rolph Dols ziet het allemaal met een grote glimlach aan: „De échte grote Tilburgse kermis krijg je met de anderhalvemeterregels nu zelfs met het allerbeste crowd-management niet rond. Maar toen het kabinet de regels versoepelde zijn we wel meteen gaan nadenken over wat er dan wel mogelijk was. Want 453 jaar aan kermishistorie poets je niet zomaar weg en de exploitanten staat het water economisch gezien aan de lippen.”

En dus worden de attracties nu van 17 tot en met 26 juli verdeeld over vier pleinen. De gemeente zet crowd-managers in om te zorgen dat het op de omheinde kermislocaties – voorzien van speciale looproutes – niet te druk wordt. De exploitanten zijn verantwoordelijk voor de anderhalvemeterhandhaving in hun attracties.

En dus blijft er hier en daar een extra karretje leeg of worden andere maatregelen genomen.

Vol lof

Jos Roels (56) uit Bergen op Zoom – exploitant van een gokkraam – is vol lof over de aanpak van Tilburg: „Tilburg laat als échte kermisstad zien hoe het moet. Er zouden meer gemeentebesturen moeten zijn die het aandurven om in coronatijd een kermis te houden. Het vergt wat aanpassing, maar het kan gewoon.”

Collega Roland van de Broek (48) denkt er net zo over. Hij is met zijn Fun House en pijltjesgooi-spel vanuit Breda afgereisd: „Dit is pas mijn eerste kermis sinds oktober. Sinds die tijd is het bikkelen. Tilburg denkt goed mee. Zo kunnen we toch de kas weer een beetje spekken. Maar de zorgen blijven, want momenteel is dit de enige kermis in mijn agenda.”

Kinderen

Een stukje verderop loopt opa Kees (68) met zijn kleinkinderen Tom (8), Willem (3) en Helena (6). „De kinderen staan te popelen, dus we zijn al een beetje aan het rondkijken tijdens de opbouw. De stemming zit er al goed in. Want Tilburg zonder kermis. dat kan eigenlijk niet.”