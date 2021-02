’Kabinet wil avondklok verlengen, middelbaar onderwijs deels open’

Dat is volgens ingewijden de conclusie van het Catshuisoverleg over de coronamaatregelen van deze zondag. Het kabinet wil de veelbesproken avondklok voorlopig nog in stand houden, daar moet de Tweede Kamer nog wel mee akkoord gaan. Volgens een bron creëert het straatverbod na negen uur ’s avonds ruimte om andere versoepelingen door te voeren.

Een van die versoepelingen wordt hoogstwaarschijnlijk het openen van het middelbaar onderwijs over ruim een week. Dat zal wel met de nodige beperkingen zijn. De sector zal zelf ook nog moeten kijken naar een goede invulling daarvan, bijvoorbeeld door leerlingen deels fysiek en deels digitaal onderwijs te geven.

Kappers

De middelbare scholen lagen ’boven op de stapel’ bij eventuele versoepelingen, benadrukten premier Rutte en coronaminister De Jonge de afgelopen tijd al. Maar het kabinet boog zich zondag ook over andere versoepelingen. Bijvoorbeeld om ook deels mbo-scholen te openen, of contactberoepen, zoals kappers, weer aan de slag te laten gaan.

Of dat er ook van komt, is volgens een ingewijde nog niet duidelijk. In het Catshuis is er wel over gesproken om eventueel bepaalde versoepelingen toe te staan met de duidelijke boodschap vooraf dat ze bij oplopende besmettingen terug worden gedraaid. De komende dagen praten kabinet en burgemeesters daar nog over verder. Dinsdagavond is een nieuwe persconferentie met Rutte en De Jonge.

De vraag is ook nog met welke periode de avondklok en de coronamaatregelen die blijven staan, straks verlengd worden. Als het kabinet kiest voor de nu gebruikelijke termijn van drie weken, zou de volgende persconferentie – na die van komende dinsdag – op 16 maart zijn. Dat is midden in de drie dagen dat de stembussen open zijn voor de Tweede Kamerverkiezingen.