Heibel bij Netanyahu’s: ’Radicale zoon Yair bepaalt beleid Bibi’

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Yair (rechts) zou de baas spelen. Links van zijn ouders zijn broer Avner. ’Bibi’ heeft nog een dochter uit een ander huwelijk. Ⓒ foto Getty Images

TEL AVIV - Niet de zesde regering van Benjamin Netanyahu is aan de macht, maar de eerste van diens zoon Yair. Het is een veelgehoord commentaar in Israël, waar vriend en vijand benadrukken hoe groot de invloed is van de rechts-radicale activist op het beleid van zijn vader.