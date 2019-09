Boze dorpsbewoners blokkeren vrachtwagens

Bewoners Emke Dijkstra (34) en Douwe de Bildt waren er als de kippen bij om de boel te blokkeren. Ⓒ Foto Anne van der Woude

JORWERT - Inwoners van het Friese plaatsje Jorwert hebben maandagochtend met succes een stoet aan zware vrachtwagens geweerd uit hun dorp. De dorpelingen vonden dat 155 grondladingen in een week tijd te veel was voor het ruim driehonderd inwoners tellende plaatsje. „Deze huizen zijn allemaal gebouwd in de negentiende eeuw, in de tijd van paard en wagen. De woningen zijn niet onderheid. Dat moet je dit dorp niet aandoen”, zegt bewoner Douwe de Bildt (67).