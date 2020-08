Oorzaak brand Vlissingen onbekend, door vuur explodeerde cilinder

Ⓒ PROVICOM

VLISSINGEN - Wat precies de brand heeft veroorzaakt in de flat in Vlissingen vorige week, blijft onduidelijk. Wel is uit onderzoek gebleken dat door de vlammen een zuurstofcilinder is ontploft. Dat verklaart de explosie in de flatwoning. De 64-jarige bewoner kwam bij het incident om het leven.