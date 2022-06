Fan maakt horrorval van hoog VIP-balkon bij concert Harry Styles

De man viel in een concertzaal in het Schotse Glasgow vanuit een VIP-box tien meter naar beneden en landde tussen het publiek. Heel wat concertgangers konden het huiveringwekkende moment op beeld vastleggen. „Wat de mooiste avond van mijn leven moest worden, werd een nachtmerrie”, klinkt het bij een van de Harry Styles-fans. In de zaal raakte niemand gewond door de val van de Schot. Bij het concert waren 50.000 toeschouwers aanwezig.

Intensive care

Wood - in het dagelijks leven elektricien - belandde na de val op de intensive care van een ziekenhuis in de Schotse stad. Het lijkt er echter op dat hij geen blijvend letsel aan de val zal overhouden, schrijven Britse media.

Toen Styles tijdens de toegift het lied ’Kiwi’ zong, ging het mis. Volgens zijn moeder verloor Wood zijn evenwicht omdat hij de hoogte van een afscheiding verkeerd zou hebben ingeschat. „Toen ik gebeld werd, ben ik onmiddellijk naar het ziekenhuis gereden. Uit voorzorg werd hij op de ic gelegd. Toen we scans en foto’s terugkregen, bleek de schade mee te vallen. Dat was natuurlijk een enorme opluchting. Wat een geluk heeft hij gehad.”