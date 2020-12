’Twijfel geen kans geven’

Premium Binnenland

Nederland wacht, terwijl de geoliede vaccinatie-machine in Duitsland al draait

Ruim twee weken voor de Nederlanders hebben onze oosterburen de eerste prik tegen het coronovirus al te pakken. In de omgebouwde Berlijnse concertzaal Arena werkten het Rode Kruis, de Bundeswehr en medische hulporganisaties zondag gebroederlijk samen om straks vierduizend mensen per dag in te enten....