Buurman redt woonbootbezitter van brand

Rond 05.20 uur brak de brand los in het woongedeelte of kombuis van de boot. De oorzaak is nog onbekend. De eigenaar van de kotter Aurora heeft Rob nog net op tijd kunnen waarschuwen, nadat hij het vuur op het naastgelegen schip waarnam. De brandweer rukte onder meer met twee blusboten uit en had de vuurhaard na ongeveer een uur onder controle. Rob werd met een hoogwerker van zijn woonboot gered.

In de loop van de ochtend komen vrienden en collega’s langs om poolshoogte te nemen en voor nieuwe kleren te zorgen. „Hij heeft wat brandwonden en mogelijk een gebroken been”, weet een omstander. Een ander: „Rob is zelfstandige en werkt net als ik regelmatig bij Misti, een scheepsreparatiebedrijf. Hier direct naast dus, aan de overkant van het water.”

Over afgelopen nacht, kijkend naar de zwartgeblakerde kozijnen en door de hitte gesprongen ruiten op Rob’s woonark, zegt hij: „Als het allemaal klopt wat ik hoor, heeft hij donders veel geluk gehad.”

Volgens de gemeente is de buurman eveneens gewond geraakt. „Maar niet ernstig hoor”, benadrukt een woordvoerster. „Waar hij later naartoe is gebracht, is ons onbekend.”