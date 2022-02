Slachtoffer onder boom in Amsterdam LIVE | Eunice breekt los: dode in Amsterdam

Een auto aan de Gaaspstraat in Amsterdam, met een boom erbovenop. In het land komen tal van schademeldingen binnen. Ⓒ Juul Schepens

DEN HAAG - Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trekt vrijdag over Nederland. Het KNMI heeft code rood, de zwaarste waarschuwing die in Nederland bestaat, afgegeven vanwege Eunice. Het treinverkeer ligt plat, op Schiphol is chaos ontstaan en weggebruikers wordt sterk afgeraden de auto in te stappen. Ook veel (maaltijd)bezorgers blijven thuis. Volg via dit liveblog de laatste ontwikkelingen rondom de storm.