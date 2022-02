LIVE | Storm Eunice eist vier dodelijke slachtoffers

Ⓒ Persbureau Heitink

DEN HAAG - Storm Eunice, de vierde storm van dit jaar, trekt vrijdag over Nederland. Het KNMI heeft code rood afgegeven in het noorden en westen van het land. In Amsterdam en in Diemen zijn dodelijke slachtoffers gevallen, ook elders in het land zijn mensen gewond geraakt. Het treinverkeer ligt plat, op Schiphol is chaos ontstaan en weggebruikers wordt sterk afgeraden de auto in te stappen. Noodnummer 112 is overbelast geraakt. Volg via dit liveblog de laatste ontwikkelingen rondom de storm.