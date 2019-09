Problemen rijbewijzen CBR blijven aanhouden

Dat meldt minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) aan de Tweede Kamer. Het CBR verwacht in het slechtste geval dat de doorlooptijden pas halverwege 2021 weer normaal zijn. In het beste scenario is dat pas in de zomer van 2020.

De VVD-bewindsvrouw kondigde eerder aan dat ze de rijbewijzen van 75-plussers administratief wil verlengen om te zorgen dat deze groep weer de weg op kan. Ze kunnen dan maximaal een jaar van hun auto genieten in afwachting van een besluit over hun rijgeschiktheid.

Spoedregeling

Een groot deel van de Tweede Kamer eist woensdag in een debat dat de regeling zo snel mogelijk ingaat. Van Nieuwenhuizen zegt nu al toe dat ze gaat kijken of het mogelijk is om de regeling voor 1 december te laten ingaan.

Binnen het CBR gaat ook het een en ander veranderen. Voormalig ProRail-topman Pier Eringa zal toetreden tot de raad van toezicht en voor het einde van het jaar komt er een nieuwe algemeen directeur.