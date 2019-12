’Cokesmokkel-militair’ (33) mag geen Kerstmis vieren met dochtertje

De drugs werden eind juni onderschept in containers met plunjebalen op marinebasis Parera in Curaçao, tussen de persoonlijke spullen van de militair. Een dag later werd de Limburger in Nederland aangehouden. Zijn DNA werd gevonden in een plastic tas waar de cocaïne in zat.

Ook heeft de marechaussee toen de man op Curaçao in de gaten werd gehouden, een PGP-telefoon voor versleuteld telefoonverkeer in zijn persoonlijke kast gezien. Volgens de militair konden vreemden makkelijk op de basis komen.

Advocaat en aanklager haalden tijdens de zitting nog twee verdachten aan: een andere militair en een eilandbewoner. Maar of er tegen hen strafzaken komen, kon de aanklager niet zeggen.

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen de Limburger is vooralsnog op 3 februari gepland.

Bekijk ook: Defensie blijft kwetsbaar voor drugsaffaires