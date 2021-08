Nederlander (20) overleden na val met mountainbike

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Downhill Rangers

DEN HAAG/SALZBURG - Een 20-jarige Nederlander is in Oostenrijk om het leven gekomen nadat hij met zijn mountainbike ten val kwam. Het ongeval gebeurde zaterdag op een fietspad in de plaats Leogang in het Salzburger Land.