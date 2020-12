’Kans op winterse buien tijdens kerst’

Toch moeten we volgens het weerbureau niet meteen onze handjes dichtknijpen. Zo is de kans op een grootschalige witte kerst nog altijd zeer klein. „Maar een kortdurende lokale witte verrassing is niet uitgesloten”, voorspelt men.

Tijdens kerst ziet men een toenemende kans op een noordwestenwind. Hierdoor wordt het een stuk kouder, maar blijft er ook kans op buien. Volgens de laatste verwachting wordt het op eerste kerstdag nog 5 tot 7 graden en op tweede kerstdag 4 tot 6 graden.

Witte heuvels in Zuid-Limburg?

In de nacht van eerste- naar tweede kerstdag liggen de minima rond het vriespunt met landinwaarts grote kans op lichte vorst. De kans op winterse neerslag is dan 5-10% en in Zuid-Limburg zelfs 15%.

Met de wind die van zee komt, is de kans dat eventuele sneeuw in de kustprovincies blijft liggen uiterst klein. In de zuidoostelijke helft van het land zal de temperatuur lager zijn en is de kans op een witte verrassing op de ochtend van tweede kerstdag wat groter. Het grootst is deze kans voor de heuvels in Zuid-Limburg, zo meldt Weeronline.

Zacht

Tot en met komend weekend is het zacht voor de tijd van het jaar met maxima van 9 tot 12 graden. In de nachten wordt het op de meeste plaatsen niet kouder dan een graad of 6. Als er neerslag valt, zal dat zijn in de vorm van regen.

Vanaf aankomende maandag doet de temperatuur waarschijnlijk een klein stapje terug met maxima die uitkomen tussen 8 en 11 graden. Hoe zacht het precies wordt, is nog onzeker. Dat komt omdat ons land zich op het grensvlak van zeer zachte lucht uit Zuid-Europa en koudere lucht uit Noord-Europa bevindt. Wanneer ons land in de zachte lucht terechtkomt kan het misschien zelfs 15 graden worden, maar in het koudere scenario wordt het niet warmer dan een graad of 7.