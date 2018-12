Boodschappentas met 420.000 euro gevonden

De politie controleerde de auto op de Kruiskade. De twee inzittenden, mannen van 22 en 27 uit Rotterdam, vertelden niet hoe ze aan het geld kwamen. Ze deden er na verhoor wel afstand van, wat betekent dat de 420.000 euro nu in handen is van de Staat. Daarnaast is de auto in beslag genomen.

De politie vermoedt dat het geld afkomstig is van criminele activiteiten. De twee worden verdacht van witwassen. Het OM beslist over hun vervolging.