Kamer wil einde aan stikstofhandel Schiphol

De afgelopen maanden woedt er een levendige stikstofhandel als gevolg van rechterlijke uitspraken. Bedrijven en overheden verkrijgen daarbij stikstofrechten van boeren, bijvoorbeeld door hun boerderijen op te kopen. Met die stikstofruimte kunnen dan andere vergunningen (zoals de aanvraag van Lelystad Airport) of snelwegen - op papier - worden onderbouwd.

Zowel in de coalitie als in de oppositie is ergernis over die gang van zaken. Het kabinet houdt immers al tijden vol dat de vrijgekomen stikstofruimte wordt gebruikt om PAS-melders (boeren die illegaal zijn verklaard na geblunder van de overheid) en de natuur te herstellen. „Wij constateren dat van deze belofte tot nu toe niks is terechtgekomen”, stellen Kamerleden Van der Plas (BBB), Bisschop (SGP) en Boswijk (CDA), die de ’jacht op stikstofruimte’ hekelden en daarvoor een meerderheid verzamelden.

Ook een tweede motie van GL en PvdD, waarin de regering wordt verzocht om te voorkomen dat de Schiphol Groep meer boerderijen op gaat kopen, is in meerderheid aangenomen. De partijen kregen steun van D66, CDA, CU, PvdA, SP, SGP, Volt, BBB, Bij1 en Kamerleden Omtzigt en Gündoğan. Eerder liet minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) weten dat het aan bedrijven en Schiphol zelf is om stikstofruimte te regelen. Op verzoek van het parlement zal hij een nadere toelichting naar de Kamer sturen.

Wel kondigde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) eerder aan ’meer regie’ te willen voeren: zo wil zij het eerste recht van koop op stikstofruimte die vrijkomt.

Schiphol: zelf aan de slag

„Er is bij de politiek als bij Schiphol een sterke wens om snel te komen tot een natuurvergunning”, zo meldt een woordvoerder van de luchthaven in een reactie. Schiphol maakte een paar weken geleden bekend dat het boeren ging uitkopen. „Bij uitblijven van een gecoördineerde stikstofaanpak zijn we zelf aan de slag gegaan. Het opkopen van stikstofrechten, waarbij 30% naar natuurherstel gaat, past binnen de regels en gebeurt in volledige vrijwilligheid van de betreffende veehouders.”