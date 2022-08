Help, de Spaanse stranden verdwijnen! ’Er is een groot tekort aan zand’

Premium Reizen

Yah mon! Relaxen en genieten op indrukwekkend Jamaica

Jamaica is het eiland van reggae, rastafari en rum. Maar ook van spierwitte zandstranden en indrukwekkend natuurschoon. Het Caraïbische eiland kenden we alleen van verhalen en mooie foto’s uit reisgidsen. Tijd om het zelf te ontdekken. We ontmoetten er zelfs de King en Queen.