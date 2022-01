VS sturen militaire hulp naar Oekraïne

Kopieer naar clipboard

De Amerikaanse president Joe Biden. Ⓒ ANP / AFP

KIEV - Een Amerikaans vrachtvliegtuig met militaire goederen is in de nacht van vrijdag op zaterdag geland op het vliegveld van Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. De Amerikaanse ambassade in Oekraïne twitterde dat in opdracht van president Joe Biden ongeveer 90 ton „aan dodelijke hulp is verstuurd”, waaronder munitie voor degenen die vanuit de frontlinies Oekraïne verdedigen.