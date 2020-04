91-jarige coronapatiënte loopt weg uit verzorgingshuis: ’Ze was het beu’

Er werd zondagochtend groot alarm geslagen toen bleek dat de vrouw spoorloos was. 46 bewoners waren getest op het coronavirus en de bejaarde vrouw bleek besmet te zijn. „We zijn onmiddellijk gestart met een zoekactie in de omgeving, maar konden haar nergens vinden”, zo vertelt korpschef Luc Liboton aan Het Nieuwsblad.

Er werd besloten om een speurhond in te zitten. Na uren zoeken werd de vrouw diezelfde avond, zo’n 5 kilometer verderop, gevonden. Ze had geprobeerd zich te verstoppen onder een struik op het kerkhof. „Ze lag te slapen.”

De vrouw bleek heel bewust te zijn weggelopen. Ondanks dat ze het coronavirus had, vertoonde ze geen symptomen. „De vrouw is niet dement of dergelijke, dus zat niet op een gesloten afdeling van het verzorgingshuis. Door de coronamaatregelen moest ze wel op haar kamer blijven, maar die was niet op slot. Blijkbaar kon ze gewoon naar buiten lopen.” Ze had een briefje voor haar buurman achtergelaten dat ze niet gevonden wilde worden.

Triest genoeg is de vrouw maandag alsnog overleden. „Een beetje onverwacht, want zondag leek het niet zo slecht te gaan. Mogelijk zijn de emoties van zondag en de lange wandeling op haar leeftijd gewoon te veel geworden.”