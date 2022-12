Premium Het beste van De Telegraaf

Glibberend en glijdend richting school: ’Na het weekend zijn we van deze ellende af!’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Het is spekglad door ijzel op diverse plekken in Nederland. Het KNMI geeft daarom code geel af. Ⓒ ANP/HH

Het is vrijdagochtend glibberen en glijden in Nederland! Scholieren en winkelaars ’schaatsten’ zich met pijn en moeite richting school en supermarkt. „Gelukkig zijn we na het weekend van deze ellende af!”