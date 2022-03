Geëmotioneerde Gündoğan ontkent ’tik op billen’ bij medewerkster: ’Ik ga door een hel’

De 44-jarige parlementariër werd op 13 februari geschorst door Volt hangende een onderzoek van een onafhankelijk integriteitsbureau. Gündoğan weigerde haar medewerking, omdat ze dit onderzoeksbureau Bing niet vertrouwde. Het verenigingsbestuur van de tweemansfractie Volt besloot na deze weigering op 26 februari Gündoğans lidmaatschap van de fractie in te trekken.

In de tussentijd begreep Gündoğan uit een gesprek met onder meer fractievoorzitter Laurens Dassen dat er dertien meldingen van grensoverschrijdend gedrag tegen haar zouden zijn. Maar waar die precies over gingen, wilde de partij niet met haar delen. Gündoğan: „Ik ging door een hel. Het niet weten maakte me helemaal gek”, merkte zij op tegen de voorzieningenrechter.

Kort geding

Gündoğan besloot daarop een kort geding aan te spannen tegen Volt om haar naam gezuiverd te krijgen. Ook eiste ze een niet nader omschreven schadevergoeding. Pas bij de rechter kwam Gündoğan achter de beschuldigingen aan haar adres. De advocate van Volt somde ze in een volle rechtbank met toeschouwers op: „Drie melders hebben het over seksuele avances.” Er zouden tikken op billen zijn gegeven en er zou zijn gevraagd naar de seksuele geaardheid van personen. Waarop de raadsvrouw verder ging: „Zeven melders hekelen daarnaast haar moeizame relatie met alcohol en ten minste negen melders klaagden over stevige verbale aanvaringen.”

Tweede Kamerlid Nilüfer Gündoğan Ⓒ Dijkstra bv

Gündoğan stak na afloop de hand in eigen boezem op het laatste onderdeel. „Als mensen hun deadlines niet halen, dan kan ik best stevig uit de hoek komen. Dat weet ook iedereen van mij.” Emotioneel: „Maar seksueel grensoverschrijdend gedrag? Dan heb ik het over foto’s van een flamoes, dat soort dingen, dat kan echt niet. Maar je denkt toch niet dat ik zoiets doe.”

Haar advocaten, Geert-Jan en Carry Knoops wezen er ook nog op dat geen van de meldingen over wangedrag zijn onderzocht. Geert-Jan Knoops: „Volt sprak met twee monden. De partij wilde aan de ene kant een onafhankelijk onderzoek, maar toen bureau Bing stelde dat het niet af was, omdat beide partijen niet konden worden gehoord, toen is de partij naar buiten getreden met de meldingen én de schorsing.”

Volgens Knoops zijn de beschuldigingen over grensoverschrijdend gedrag „volkomen onbesuisd gebruikt in de media.”

Volt-Fractievoorzitter Laurens Dassen betreurde de hele kwestie. Hij wilde na afloop geen commentaar geven, maar tegen de rechter zei hij alleen maar verliezers te zien. „De melders van de aanklachten, Gündoğan én de partij. Dit kan van niemand de bedoeling zijn geweest.”

De rechter doet 9 maart uitspraak.