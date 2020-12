Actievoerders Extinction Rebellion opgepakt in Den Haag en Breda

Het arrestatieteam en een onderhandelaar van de politie moesten zaterdag met spoed ter plaatse komen omdat er vier demonstratie op het dak van het Ministerie van Economische Zaken zaten. Ⓒ District8

DEN HAAG - De politie heeft zaterdag meerdere actievoerders van Extinction Rebellion aangehouden in Den Haag en in Breda. In Den Haag gaat het om ongeveer twaalf tot veertien actievoerders. In Breda om twee. Dat melden de betreffende politiekorpsen zaterdag.